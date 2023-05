O Óquei de Barcelos foi eliminado nos quartos de final da Liga dos Campeões de hóquei em patins, ao perder por 5-3 com o Barcelona após prolongamento.

Num jogo muito equilibrado, a equipa minhota, anulou três vantagem dos catalães, mas capitulou a acabar.

Os golos só apareceram na segunda parte. Pau Bargalló inaugurou o marcador para o Barça aos 30 minutos, mas no mesmo minuto Alvarinho fez o 1-1. Aos 34m João Rodrigues recolocou os blaugrana na frente, mas Vieirinha empatou aos 47 minutos, levando o jogo para o prolongamento.

Aí, João Rodrigues marcou aos 56m, já na segunda parte, mas Óquei de Barcelos reagiu imediatamente por Danilo Rampulla.

Só que a 1.06 minutos do fim do prolongamento João Rodrigues chegou ao hat-trick e a 14 segundos do fim, com a baliza aberta, Hélder Nunes fez o 5-3 final, assinado o quarto golo luso do Barcelona.