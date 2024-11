No jogo grande da quarta jornada do campeonato nacional, o Benfica bateu o OC Barcelos por 9-3.



Invictos até à visita ao Pavilhão da Luz, os minhotos perderam esse estatuto e a liderança isolada da prova.



Os encarnados marcaram primeiro por Bargalló, mas os barcelenses igualaram a contenda por Rampulla. Di Benedetto respondeu e recolocou as águias em vantagem, mas Miguel Rocha empatou de pronto.



Na segunda metade o Benfica foi superior com Diogo Rafael, Nil Roca e João Rodrigues a marcarem nos primeiros minutos. O OC Barcelos ainda reduziu por Miguel Rocha, mas o Benfica acabou por continuar por cima e marcou mais quatro golos da autoria de Lucas Ordóñez, Zé Miranda, Nil Roca e Pau Bargalló.



Por sua vez, o FC Porto bateu o SC Tomar por 2-1.



Gonçalo Alves foi a figura da partida ao anotar os dois golos dos portistas enquanto Filipe Almeida assinou o tento de honra do conjunto visitante.



Já o Sporting foi a São João da Madeira vencer a AD Sanjoanense por 4-2.



Rafael Bessa adiantou os leões, mas a formação da casa igualou a contenda por Hugo Santos. No arranque da segunda parte, o Sporting marcou três golos num ápice por Alessandro Verona (bisou) e por Pujadas. O melhor que a AD Sanjoanense conseguiu foi reduzir por Zé Almeida.



Feitas as contas, o Benfica, Sporting, OC Barcelos e FC Porto somam 12 pontos cada e dividem o primeiro lugar embora águias e leões tenham menos um jogo.

RESULTADOS DA QUARTA JORNADA:

- Quarta-feira, 31 out:

Juventude de Viana – Candelária, 7-0

- Domingo, 3 nov:

HC Braga – Oliveirense, 2-1

- Quarta-feira, 13 nov:

FC Porto - Sporting de Tomar, 2-1

Benfica - Óquei de Barcelos, 9-3

Murches - Riba d' Ave, 3-3

Sanjoanense - Sporting, 2-4

Valongo - Juventude Pacense, 3-6