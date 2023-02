O Benfica foi a Oliveira de Azeméis derrotar a Oliveirense por 5-2, numa partida da terceira jornada do grupo A da Liga dos Campeões de hóquei em patins.



A formação da casa adiantou-se no marcador por Lucas Martínez. O 1-0 permaneceu até ao intervalo, mas os encarnados conseguiram dar a volta ao jogo na segunda metade. Ordóñez e Diogo Rafael consumaram a "remontada", mas a Oliveirense voltou a empatar por Xavier Cardoso.



Benedetto desfez a igualdade no minuto seguinte e Pedro Álvarez e Gonçalo Pinto confirmaram a vitória do Benfica que lidera, de forma isolada, este grupo A. A Oliveirense tem quatro e está a três do primeiro lugar.