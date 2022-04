O Benfica venceu o Paço de Arcos por 5-4 e continua na perseguição ao líder FC Porto.



Pablo Álvarez e Pol Manrubia adiantaram as águias, mas os forasteiros conseguiram a reviravolta com dois golos de Filipe Fernandes e outro de Gonçalo Nunes. Os encarnados reagiram à desvantagem e alcançaram nova reviravolta graças aos golos de Lucas Ordóñez, Gonçalo Pinto e Carlos Nicolía. O melhor que o Paços de Arcos conseguiu foi encurtar distâncias por Gonçalo Nunes.



O Óquei Barcelos, por seu turno, goleou o HC Braga por 6-2 e segue a um ponto de Sporting e Benfica e a dois de FC Porto. Recorde-se que leões e dragões apenas jogam este domingo.



Os resultados dos jogos já realizados nesta 24.ª jornada do campeonato nacional de hóquei:





Benfica - Paço de Arcos, 5-4

Juventude de Viana – Marinhense, 9-2

Valongo - Turquel, 5-6

Sporting de Tomar – Sanjoanense, 3-1

HC Braga - Óquei Barcelos, 2-6