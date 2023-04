O Benfica goleou o Parede, no pavilhão Fernando Lopes Graça, por 8-2 e garantiu o primeiro lugar da fase regular do campeonato nacional.



Apesar da goleada, os encarnados começaram o jogo a perder: Federico Balmaceda marcou logo aos 22 segundos. Porém, Diogo Rafael e de Lucas Ordoñez marcaram e viraram a partida a favor das águias.



Pablo Álvarez bisou colocou o Benfica a ganhar por 4-1. Ordoñez chegou ao hat-trick pouco depois e colocou o marcador em 6-1. Álvarez não ficou atrás e anotou também ele um hat-trick enquanto Edu Lamas marcou o outro golo dos encarnados. O Parede ainda atenou ligeiramente um resultado com novo golo de Balmaceda.



O Benfica tem 66 pontos, mais oito que o Sporting e mais 11 que o OC Barcelos e já não pode ser alcançado por estas duas equipas que ainda têm dois jogos por disputar.