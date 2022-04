O Benfica qualificou-se, esta quinta-feira, para as meias-finais da primeira edição da Golden Cup após eliminar o Barcelona nos penáltis (3-2).

No Palácio dos Desportos Riazor, na Corunha, os encarnados chegaram a estar a ganhar por 4-1 graças a dois golos de Diogo Rafael (14m e 29m), Carlos Nicolía (24m) e Gonçalo Pinto (36m). No entanto, as águias permitiram a reação dos blaugranas que recuperaram com golos do ex-Benfica de João Rodrigues (31m e 41m), de Niil Roca (47m) e do ex-portista Hélder Nunes (50m).



Nas grandes penalidades, Diogo Rafael, Edu Lamas e Lucas Ordoñez mostraram-se eficazes enquanto do lado do Barcelona só Hélder Nunes e Sergi Llorca marcaram.

Mais cedo, o Liceo da Corunha, o anfitrião da prova, goleou o Noia por 6-0, com golos de Jordi Adroher, Roberto Di Benedetto, Maxi Oruste, David Torres, César Carballeira e Jordi Burgaya, e vai enfrentar o Benfica nas meias-finais.

Na sexta-feira, jogam quatro equipas portuguesas por dois lugares nas meias-finais. O Óquei de Barcelos defronta a Oliveirense, pelas 17h15, antes de FC Porto e Sporting medirem forças, a partir das 19h45.