Hóquei: Benfica vence Clássico na «negra» e defronta FC Porto na final

O Benfica venceu o Clássico frente ao Sporting na «negra» por 7-5 após prolongamento e vai discutir a conquista do título nacional na final contra o FC Porto.



As águias estiveram a ganhar por 2-0 com golos de Diego Rafael e de Pol Manrubia. Encostados à parede, os leões reagiram e conseguiram reduzir por Nolito Romero antes de novo golos dos encarnados (da autoria de Nicolía).



Na segunda parte o Sporting entrou dispostos a inverter o rumo dos acontecimentos e marcou dois golos de rajada logo a abrir por Ferrán Font Verona. A resposta do Benfica tardou, mas foi bastante firme. Num ápice, os encarnados conseguiram uma diferença de dois golos de vantagem por mérito dos tentos de Álvarez e Ordoñez.



Mas, tal como já havia acontecido, o leão renasceu das cinzas e foi capaz de chegar a novo empate. Depois de ter feito o 5-4 a dois minutos do final, Gonzalo Romero forçou o prolongamento com um golo a sete segundos do final!



Edu Lamas marcou um golo em cada parte e foi o herói do Benfica em pleno João Rocha. As águias vão disputar o play-off final contra o FC Porto.