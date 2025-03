O FC Porto recebeu e venceu o Riba d’Ave por 8-1, esta quinta-feira, num jogo em atraso da 16.ª jornada da fase regular.

Hélder Nunes (1, 6 e 40m), Gonçalo Alves (4 e 27m, de penálti), Carlo Di Benedetto (9m), Edu Lamas (29m) e Tiago Saraiva (48m) marcaram para os dragões, enquanto Francisco Abreu (11m) apontou o golo dos visitantes.

O FC Porto isola-se no segundo lugar, com 45 pontos, mais três do que o Benfica, que é terceiro. Na liderança, está o Sporting, com 46 pontos.