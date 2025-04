O FC Porto perdeu na visita à Juventude Pacense, por 2-1, esta quarta-feira, em jogo da 24.ª jornada do campeonato nacional de hóquei em patins.

Sem Hélder Nunes nem Edu Lamas, os dragões inauguraram o marcador aos cinco minutos, por Carlo Di Benedetto, mas a equipa de Paços Ferreira operou a reviravolta na reta final do encontro. Joca Guimarães empatou a partida aos 46 minutos e, mesmo ao cair do pano, Miccoli (50m) selou o triunfo pacense.

Com este desaire, o FC Porto segue no terceiro lugar, com 57 pontos, os mesmos do Benfica, que está em segundo, com menos um jogo. O líder é o Sporting, também com uma partida a menos e com 58 pontos.

O próximo duelo dos azuis e brancos é precisamente diante dos leões, a 27 de abril, no Dragão Arena.

A Juventude Pacense, que já tinha eliminado o FC Porto nos oitavos de final da Taça de Portugal, ocupa o sexto lugar, com 31 pontos.