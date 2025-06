Depois de ter perdido pela margem mínima (3-2) no João Rocha, o FC Porto recebeu o Sporting este domingo e venceu por 1-0, para empatar o play-off das meias-finais.

O jogo foi muito equilibrado, mas os dragões tiveram as melhores oportunidades e até poderiam ter vencido por números mais expressivos.

A equipa de Ricardo Ares teve uma entrada sufocante na partida, com várias ocasiões de golo, contudo, Ângelo Girão travou tudo o que podia.

Até meio da primeira parte, altura em que houve um desconto de tempo, os portistas dominaram claramente o jogo. A partir daí, os leões recompuseram-se baixaram o ritmo do encontro e começaram a criar boas ocasiões.

O nulo permaneceu até ao intervalo e, no segundo tempo, Girão voltou a exibir-se em grande plano.

O guarda-redes leonino adiou o golo do FC Porto, mas nada pôde fazer a pouco mais de um minuto do fim. Henrique Magalhães viu cartão azul após um lance com Rafa e Gonçalo Alves, com um livre direto batido em força, anotou o único golo da partida.

Instantes depois, João Souto também dispôs de um livre direto, mas aí foi a vez de Xavi Malián responder e segurar a vantagem portista.

As duas equipas voltam a defrontar-se na quarta-feira, às 20h00, no João Rocha.

Na outra meia-final, diga-se, também está tudo empatado a um, depois da goleada do Óquei de Barcelos sobre o Benfica, na Catedral.