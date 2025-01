O Sporting sofreu para vencer na visita ao Riba D’Ave. Na tarde deste sábado, na 11.ª jornada da Fase Regular da Liga, os leões triunfaram por 1-2.

Depois de o espanhol Roc Pujadas inaugurar o marcador já na segunda parte, aos 41m, o empate foi restabelecido por Folhetas, aos 44m.

No derradeiro minuto, o experiente Toni Pérez, espanhol de 34 anos, assinou o oitavo golo na Liga e ofereceu o triunfo aos comandados de Edo Bosch.

Assim, o Sporting assume, ainda que à condição, a liderança isolada da Liga, com 27 pontos, mais três do que FC Porto (2.º) e Benfica (3.º).

Os dragões recebem o Juventude Pacense (5.º), na tarde deste domingo, às 18h. Uma hora antes, o Benfica recebe o Juventude de Viana (11.º).

Quanto ao Riba D’Ave, permanece em lugar de despromoção, no 12.º posto, com nove pontos, a um de zona segura.

No calendário do Sporting segue-se o acerto de calendário na Luz, na quarta-feira (20h), em encontro referente à 2.ª jornada. Depois, no sábado (18h), os leões recebem o FC Porto.

No outro jogo da 11.ª ronda disputado neste sábado, o Hóquei de Braga (6.º) venceu na receção à Sanjoanense (8.ª), por 7-5.