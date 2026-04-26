O Sporting conquistou, este domingo, a Taça de Portugal de hóquei ao golear o Óquei de Barcelos por 4-0, revalidando o título conquistado na temporada passada.

O argentino Gonzalo Romero marcou os quatro golos da vitória leonina aos três, quatro, 29 e 45 minutos, sendo que o último tento foi de livre direto.

Com esta vitória, o Sporting soma seis conquistas da Taça de Portugal de hóquei (1975/76, 1976/77, 1983/84, 1989/90, 2024/25 e 2025/2026) e reforçam, assim, o terceiro lugar do ranking, atrás de FC Porto (19) e Benfica (15). Já o Óquei de Barcelos, segue atrás com quatro títulos.