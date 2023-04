A seleção nacional masculina de hóquei em patins goleou, esta sexta-feira, a Suíça por 7-1 e continua na corrida pelo Campeonato da Europa de sub-23, a uma jornada do fim da prova que decorre em Paredes.



Zé Miranda voltou a ser decisivo, ao anotar dois dos sete golos do merecido triunfo do combinado luso, reforçando o estatuto de máximo goleador da competição, agora com nove tentos. Jotta, Diogo Abreu, Bernardo Ramalho, Tiago Sanches e Diogo Barata marcaram os golos lusos no encontro enquanto Wittmer anotou o golo de honra helvético.

Portugal soma por vitórias os três encontros disputados e lidera, à condição, a prova com nove pontos, mais três que Espanha, seleção que tem menos um jogo.