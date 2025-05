A final da Liga dos Campeões de hóquei em patins vai ser cem por cento portuguesa! O Óquei de Barcelos venceu, este sábado, os espanhóis do Noia por 3-1 e marcou encontro com o FC Porto, que tinha eliminado o Benfica no prolongamento.

A primeira parte terminou sem golos. Miguel Rocha inaugurou o marcador aos 34 minutos e Danilo Rampulla aumentou a vantagem dos barcelenses aos 40. Ivan Morales, de penálti (47m), reduziu para os espanhóis, mas o bis de Miguel Rocha (48m) selou as contas da partida.

O Óquei de Barcelos regressa à final da prova que conquistou na temporada 1990/91. Já o FC Porto, conquistou três vezes a competição europeia.

A final está marcada para este domingo, às 16h00, no Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos.