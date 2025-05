O Óquei de Barcelos venceu a Liga dos Campeões de hóquei em patins com um triunfo sobre o FC Porto e a festa foi rija na noite deste domingo.

À chegada a Barcelos, a equipa foi recebida por adeptos na Rotunda do Galo, seguindo depois para o centro da cidade, onde tinha uma multidão à espera. À moda antiga, os jogadores desfilaram nas ruas à boleia de um carro dos bombeiros. Juntamente com os familiares e amigos próximos, colocaram-se na parte traseira do carro, que foi conduzido por um bombeiro e até pareceu pequeno para acolher tanta gente.

O ambiente de festa prolongou-se para o Pavilhão Municipal de Barcelos, que estava com lotação esgotada (mais de duas mil pessoas). Seguiram-se momentos de cânticos e comunhão entre equipa e jogadores, com o troféu em destaque.

Este foi um dos momentos mais altos da história do Óquei de Barcelos, que conquistou a Champions pela segunda vez, depois de o ter feito em 1990/91.