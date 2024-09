Ângelo Girão reconheceu que o Mundial de Hóquei em Patins, que arranca nos próximos dias em Novara, Itália, será a última prova ao serviço de Portugal.

«A minha vida familiar também está noutro nível, fui pai recentemente, há uma conjuntura completamente diferente do que havia aqui há alguns anos. (...) Acho que chegou a altura de fechar este capítulo, de encerrar este capítulo. Já saio com o atleta mais velho da seleção neste mundial, por isso, tentar sair da melhor maneira possível, que é ser campeão do Mundo», disse, em declarações à Lusa, o guarda-redes de 35 anos do Sporting.

Girão assumiu-se frustrado por «não ter conseguido ganhar tantas vezes» e lembrou as últimas três edições do Mundial, nas quais Portugal chegou sempre à final, mas só venceu por uma ocasião. «E se calhar ganhámos aquela em que fomos piores e, nas outras duas em que fomos realmente muito melhores, não ganhámos e fica aquele amargo de boca que já podíamos ter três títulos de campeões do mundo e mais alguns europeus», recordou, frisando, ainda assim, os passos em frente dados no sentido de pôr termo ao domínio de Espanha na modalidade.

«Acho que temos feito grandes progressos, claro que há sempre coisas a melhorar, mas tem sido feito muito pelo hóquei nestes últimos anos.»

Sobre o Sporting, Girão disse também que esta vai ser a última no clube leonino, mas preferiu não falar sobre o que virá a seguir, focando-se neste Mundial: «Tenho uma mala com muito espaço para a taça. O maior desejo é sair com o título de campeão do mundo em hóquei em patins», concluiu.

Na fase de grupos do Mundial, Portugal vai ter pela frente os Estados Unidos, que defronta na segunda-feira e Angola e a campeã mundial Argentina, com quem joga, respetivamente, terça e quarta-feira. Para os quartos de final apuram-se os três primeiros classificados de cada grupo.