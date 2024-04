O FC Porto foi a casa do Riba D'Ave vencer por 3-0 e cimentou assim a liderança do campeonato nacional de hóquei em patins.

Dois golos de Gonçalo Alves e um de Hélder Nunes garantiram o triunfo aos azuis e brancos, que aproveitaram assim o desaire do Sporting, que foi surpreendido no terreno do SC Tomar. Os leões até chegaram a ter dois golos de vantagem, mas uma entrada muito forte da equipa da casa no segundo tempo acabou por confirmar a cambalhota no marcador.

Assim sendo, o FC Porto tem agora 61 pontos e é líder isolado da prova, com três pontos de vantagem para a Oliveirense, que este sábado levou de vencido o HC Turquel (5-3) e aproveitou também a «escorregadela» do Sporting, para ascender ao segundo lugar.

Os leões são agora terceiros classificados, com 57 pontos e estão a quatro da liderança. Quanto ao Benfica, vem logo atrás, com apenas menos um ponto, numa reta final de campeonato que se espera bastante animada.

Outros resultados:

Juventude Pacense-HC Braga, 0-2

Famalicense-AD Valongo, 4-3

CH Carvalhos-GRF Murches, 7-5

OC Barcelos-Benfica, 1-4