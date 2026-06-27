Henrique de Magalhães prepara-se para reforçar o Valongo e já se despediu do Sporting. Natural do Porto, o defesa de 34 anos encerrou o ciclo de cinco anos, com 55 golos em 230 jogos. Mais importante, o antigo internacional português contribuiu para as conquistas de Taça de Portugal (duas), Supertaça, Mundial de Clubes, Taça Continental e Champions.

 

Formado no FC Porto, Henrique Magalhães afirmou-se entre Hóquei de Braga, Óquei de Barcelos e Valongo. A primeira passagem pelo Sporting aconteceu entre 2017 e 2019, seguindo-se duas épocas na Oliveirense.

Pela Seleção, o defesa disputou os Europeus de 2016, 2018, 2021 e 2023, além dos Mundiais de 2017, 2019 e 2022.

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