Henrique de Magalhães prepara-se para reforçar o Valongo e já se despediu do Sporting. Natural do Porto, o defesa de 34 anos encerrou o ciclo de cinco anos, com 55 golos em 230 jogos. Mais importante, o antigo internacional português contribuiu para as conquistas de Taça de Portugal (duas), Supertaça, Mundial de Clubes, Taça Continental e Champions.

🗣️ "O Sporting CP deixa muitas memórias. Foram os melhores anos da minha carreira, muitos títulos e, mais do que isso, é o dia-a-dia e as ligações que fazemos." - Henrique Magalhães 🦁 pic.twitter.com/qT1v5kSGqa — Sporting CP - Modalidades (@SCPModalidades) June 27, 2026

Formado no FC Porto, Henrique Magalhães afirmou-se entre Hóquei de Braga, Óquei de Barcelos e Valongo. A primeira passagem pelo Sporting aconteceu entre 2017 e 2019, seguindo-se duas épocas na Oliveirense.

Pela Seleção, o defesa disputou os Europeus de 2016, 2018, 2021 e 2023, além dos Mundiais de 2017, 2019 e 2022.