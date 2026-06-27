Hóquei: Henrique Magalhães encerra o segundo ciclo no Sporting
Antigo internacional português está de malas aviadas para o regresso a Valongo
Antigo internacional português está de malas aviadas para o regresso a Valongo
Henrique de Magalhães prepara-se para reforçar o Valongo e já se despediu do Sporting. Natural do Porto, o defesa de 34 anos encerrou o ciclo de cinco anos, com 55 golos em 230 jogos. Mais importante, o antigo internacional português contribuiu para as conquistas de Taça de Portugal (duas), Supertaça, Mundial de Clubes, Taça Continental e Champions.
🗣️ "O Sporting CP deixa muitas memórias. Foram os melhores anos da minha carreira, muitos títulos e, mais do que isso, é o dia-a-dia e as ligações que fazemos." - Henrique Magalhães 🦁 pic.twitter.com/qT1v5kSGqa— Sporting CP - Modalidades (@SCPModalidades) June 27, 2026
Formado no FC Porto, Henrique Magalhães afirmou-se entre Hóquei de Braga, Óquei de Barcelos e Valongo. A primeira passagem pelo Sporting aconteceu entre 2017 e 2019, seguindo-se duas épocas na Oliveirense.
Pela Seleção, o defesa disputou os Europeus de 2016, 2018, 2021 e 2023, além dos Mundiais de 2017, 2019 e 2022.
7️⃣ épocas e 8️⃣ títulos 🏆
🏑 Obrigado por todas as conquistas e por honrares as nossas cores 💚 #HóqueiSCP pic.twitter.com/PvyYgt0y1N
— Sporting CP - Modalidades (@SCPModalidades) June 27, 2026