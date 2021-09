A primeira eliminatória da Taça de Portugal 2021/2022 vai arrancar na próxima quinta-feira (9) em Ponte de Lima, no Campo do Cruzeiro, com um Limianos-Montalegre. Os dias e horários dos jogos já foram definidos pela Federação Portuguesa de Futebol.

Na sexta-feira, dia 10, há mais um jogo, o Real SC-Barreirense. No sábado, há mais 38 jogos, sendo que a eliminatória inicial encerra no domingo, com mais quatro encontros.

Quinta-feira, 9 de setembro:

Limianos-Montalegre (16h00)

Sexta-feira, 10 de setembro:

Real SC-Barreirense (20h00)

Sábado, 11 de setembro:

Stª Marta Penaguião-Camacha (11h00)

UD Santarém-GS Loures (11h00)

Gondomar-Salgueiros (11h15)

Mirandela-AD Fafe (14h00)

Felgueiras 1932-Câmara de Lobos (15h00)

Praiense-Sp. Ideal (15h00)

Machico-AR São Martinho (16h00)

O Elvas-Sacavenense (16h45)

Vianense-Âncora Praia (17h00)

GD Cerva-Maria da Fonte (17h00)

Macedo de Cavaleiros-Forjães (17h00)

Valenciano-Merelinense (17h00)

Vila Meã-Amarante (17h00)

Berço-Joane (17h00)

Canelas 2010-Régua (17h00)

Moimenta da Beira-Cinfães (17h00)

U. Lamas-Sp. Espinho (17h00)

Pedroso-Paredes (17h00)

Castro Daire-Trancoso (17h00)

Estarreja-Águias do Moradal (17h00)

Ançã-AD Sanjoanense (17h00)

S. Cruz Alvarenga-Gouveia (17h00)

UD Oliveirense-Guarda (17h00)

Vigor Mocidade-União 1919 (17h00)

BC Branco-Matamourisquense (17h00)

Vila V. Ródão-Vitória Sernache (17h00)

Marinhense-Idanhense (17h00)

Sertanense-Peniche (17h00)

Glória do Ribatejo-Sintrense (17h00)

Alverca-Eléctrico (17h00)

Lusitano Évora-Oriental Dragon (17h00)

Pinhalnovense-Amora (17h00)

Ferreiras-Penedo Gordo (17h00)

Moncarapachense-U. Comércio Indústria (17h00)

Vasco da Gama Vidigueira-Imortal (17h00)

Olhanense-Juventude Évora (17h00)

Culatrense-Louletano (17h00)

Sp. Abrantes Benfica-Caldas (19h30)

Domingo, 12 de setembro:

Vila Real-Tirsense (11h00)

Damaiense-Lusitânia (11h00)

Arronches e Benfica-Vasco da Gama VF Campo (15h00)

Leça-Lusitânia de Lourosa (16h45)

Além dos 44 jogos da primeira eliminatória, há já 32 clubes que, por terem ficado isentos, estão já apurados para a segunda eliminatória: Graciosa, V. Setúbal, Anadia, Valadares Gaia, Olivais e Moscavide, Estrela Vendas Novas, Os Belenenses, U. Leiria, Oleiros, Condeixa, Moitense, Pevidém, Vinhais, Torreense, Esperança de Lagos, Ferreira Aves, O Coruchense, Lank Vilaverdense, Alpendorada, São João de Ver, Serpa, Pombal, Pêro Pinheiro, Rabo de Peixe, Rebordelo, União Sport, Oliveira do Hospital, Ribeirão 1968, São Roque, Fontinhas, União da Madeira e Cova da Piedade. Aos apurados e aos isentos, vão juntar-se, na segunda ronda, os 16 clubes da II Liga.