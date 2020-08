Apesar de uma grande exibição de Giannis Antetokounmpo, os Milwaukee Bucks acabaram este domingo por ser derrotados pelos Houston Rockets, de James Harden, por 120-116, graças a uma reviravolta nos minutos finais.

Na «bolha» de Orlando, como chamam ao local onde a Liga norte-americana está a decorrer, Giannis Antetokounmpo, com 36 pontos, 18 ressaltos e oito assistências foi o destaque da noite. Nos Rockets, estiveram em evidência Russell Westbrook, com 31 pontos, seis ressaltos e oito assistências e James Harden, com 24 pontos, sete ressaltos e sete assistências.

O «barba» entrou para mais uma lista restrita na NBA ao ser o quinto jogador a chegar à marca de 2300 pontos marcados em triplos.

Os Rockets ocupam agora o quarto lugar da Conferência Oeste, enquanto que os Bucks continuam em primeiro.

Noutro jogo do dia, também com emoção até ao fim, os Phoenix Suns venceram o Dallas Mavericks, por 117 a 115.

Luka Doncic esteve em destaque com 40 pontos, oito ressaltos e 11 assistências, mas não chegou para a vitória dos Mavs, que caíram perante os Suns, liderados por Devin Booker, com 30 pontos, com a ajuda de Ricky Rubio e Cameron Johnson.

E há mesmo uma assistência de Ricky Rubio no encontro tem estado a dar que falar. Veja o vídeo abaixo: