Um golo de Hugo Basto, ao minuto 86, garantiu o triunfo do Estoril no reduto do Feirense, em jogo que fechou a 23.ª jornada da II Liga.

Com este resultado a equipa de Bruno Pinheiro reforça a liderança: tem agora 50 pontos, mais quatro do que o Feirense, e mais cinco do que a Académica.