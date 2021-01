O Estoril-Praia reforçou esta segunda-feira a liderança na II Liga com uma vitória categórica sobre o Penafiel, por 3-1, em jogo da 14.ª jornada, alargando para seis pontos a vantagem sobre a concorrência mãos próxima.

O jogo até começou equilibrado no Estádio António Coimbra da Mota, mas tudo mudou com o primeiro golo do Estoril, aos 20 minutos, assinado por Crespo, que atirou de primeira na grande área, na sequência de um cruzamento do João Carlos que é desviado pela defesa penafidelense.

Os canarinhos aumentaram a vantagem mesmo em cima do intervalo com um autogolo de Capela, ao tentar evitar o desvio de Bruno Lourenço para a baliza.

Com o 2-0 no marcador, o Penafiel tentou responder com uma dupla substituição logo a abrir, na qual o técnico Pedro Ribeiro apostou em Gustavo Henrique e Denis. Contudo, os planos de uma reação do Penafiel desmoronaram-se rapidamente, quando Hugo Gomes assinou o terceiro golo dos estorilistas na conversão exímia de um livre direto.

O tempo corria a favor do Estoril, que geriu com segurança e astúcia o jogo, ficando várias vezes perto do quarto golo, mas foi o Penafiel que reduziu a diferença, já em tempo de compensação, por Paulo Henrique.

Com esta vitória, o Estoril passa a somar 33 pontos em 14 encontros, mais seis do que o Feirense (27) e mais oito do que a Académica (25), mas os «estudantes» ainda têm um jogo a menos. Já o Penafiel interrompe uma sequência de três triunfos seguidos na prova e permanece no quarto lugar, com 24 pontos.