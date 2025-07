Os humoristas Hugo Sousa, Gilmário Vemba e Murilo Couto foram detidos no aeroporto de Maputo, ao início da tarde deste domingo, e impedidos de entrar em Moçambique.

Esta decisão fez com que o espetáculo «Tons de Comédia», que tinham marcado para as 17h locais, no Centro Cultural Moçambique-China, fosse cancelado.

«Queremos pedir desculpa a todas as pessoas que já estão aí no teatro. Estamos aqui no aeroporto de Maputo e tivemos um problema, que ainda não temos bem a certeza do que é. Não nos deixam entrar no país», explicou Hugo Sousa.

Assista aqui às explicações dos humoristas: