O Borrussia Dortmund informou, esta sexta-feira, que Mats Hummels deixa o clube ao fim de 13 anos.

«O Borussia Dortmund e o defesa central Mats Hummels (35) vão se separar após um total de mais de 13 anos de cooperação bem-sucedida. Este é o resultado de uma conversa que o diretor desportivo do BVB, Lars Ricken, o diretor desportivo Sebastian Kehl e Mats Hummels tiveram esta semana», pode ler-se no comunicado oficial.

Formado no Bayern Munique, o central de alemão vestiu apenas essa camisola e a preta e amarela, esta última, a do Dortmund, entre 2007/08 até à presente temporada, apenas com uma interrupção entre 2016 e 2019, altura em que voltou a Munique.

«Queridos fãs, o meu tempo de preto e amarelo está a chegar ao fim de mais de 13 anos. Foi uma grande honra e alegria ter jogado tanto tempo no BVB e ter feito parte da jornada, desde o 13º lugar em janeiro de 2008 até ao Borussia Dortmund de hoje», começou por dizer o defesa, em declarações ao canais do clube.

«Gostaria também de agradecer a todos os funcionários do BVB que fazem um excelente trabalho para este clube e, claro, aos inúmeros grandes treinadores e companheiros fantásticos que aqui pude vivenciar. Estou a fazer figas para que todos vocês se encontrem novamente na Borsigplatz para comemorar o mais rápido possível. Até lá, estarei a torcer de longe e espero que de vez em quando no estádio. Vou sentir saudades», concluiu.

Pelo Dortmund venceu dois campeonatos nacionais, três Supertaças e duas Taças da Alemanha. Com o Die Borussen foi a duas finais da Liga dos Campeões, em ambas saiu derrotado de Wembley, em 2012/13, frente ao Bayern Munique, e em 2023/24, contra o Real Madrid.