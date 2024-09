Ricardo Araújo Pereira nunca escondeu o seu benfiquismo e tem sido um acérrimo crítico das últimas direções do clube da Luz, primeiro de Luís Filipe Vieira, mais recentemente também de Rui Costa. Neste sentido, um adepto, no decorrer de uma gravação de mais um programa do «Isto é gozar com quem trabalha», desafiou-o a candidatar-se à presidência do clube.

O humorista respondeu, como sabe, com humor.

«Nunca…o Benfica não merece isso rapaz. Não pode ser. Eu sei que tu és muito pequenino, mas acho que daqui a duas semanas já vais ter maturidade suficiente para perceber que não pode ser», começou por enunciar, antes de explicar melhor.

«Repara, eu nem em minha casa mando. Eu sou em minha casa o que Rui Costa era para o Luís Filipe Vieira», atirou ainda.

Ora veja este momento filmado nos bastidores do programa: