Adam Szalai considera que Portugal tem neste momento uma seleção mais forte do que aquela que foi campeã da Europa, há cinco anos.

«Em 2016 tivemos um primeiro jogo contra a Áustria, que correu bem e isso acabou por ser importante na nossa campanha. Sabemos a qualidade do grupo em que estamos e dos adversários que temos, pelo que é muito importante começar com o pé direito. Temos de estar atentos aos aspetos defensivos. Esta equipa portuguesa é mais forte do que a de 2016. Temos de estar concentrados e ser destemidos no jogo», afirmou o avançado e capitão da seleção magiar na conferência de imprensa de antevisão.

Szalai, que irá ser titular contra Portugal, segundo garantiu o selecionador Marco Rossi, comentou ainda a emoção de poder jogar em casa e num estádio a abarrotar.

«Estamos todos cientes do jogo de amanhã. Uma das melhores memórias da minha carreira é o jogo inaugural deste estádio. Ser coanfitriões deste Euro e entrar neste estádio vai ser um sonho tornado realidade. Se me tivessem dito que eu iria jogar em dois Euros, um deles em Budapeste, nem seria capaz de imaginar», concluiu.

Hungria e Portugal estreiam-se esta terça-feira no Euro 2020, num jogo que se disputa às 16 horas (portuguesas), na Aréna Puskás, em Budapeste.