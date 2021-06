Dániel Gazdag, médio da seleção húngara, está fora do Euro 2020 devido a uma lesão no joelho direito contraída no treino.

O jogador do Philadelphia Union, da Liga dos Estados Unidos (MLS), já recebeu ordem de dispensa, antes sequer de poder jogar qualquer minuto no Europeu.

Depois da derrota por 3-0 frente a Portugal, a Hungria volta no dia 19 ao Púskas Árena, desta vez para jogar contra a França.