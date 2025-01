O Ferencvaros anunciou esta segunda-feira que Robbie Keane é o novo treinador do clube húngaro.

Keane assinou um contrato até ao final da presente temporada, depois de ter estado sem treinar desde o verão de 2024, altura em que saiu do Maccabi Tel Aviv.

O antigo jogador irlandês conquistou um campeonato e uma taça pelo clube israelita.

O Ferencvaros está atualmente no segundo lugar da Liga húngara, a um ponto do líder Puskas Akadémia.

📣 Announcement: Robbie Keane is the new head coach of Ferencváros.💚🤍 pic.twitter.com/dwr11oGpqY