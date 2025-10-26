Hungria
Hungria: Zalaegerszeg de Nuno Campos vence campeão em título
Triunfo por 2-1 permite saída da zona de despromoção da equipa do técnico português
O Zalaegerszeg, treinado pelo português Nuno Campos, venceu (2-1) o Ferencvaros, campeão em título, na 11.ª jornada da Liga da Hungria.
Barnabás Varga abriu o marcador para o Ferencvaros aos 34 minutos. Alen Skribek restabeleceu o empate ainda antes do intervalo (41m). José Calderón, defesa espanhol marcou o golo da vitória para o Zalaegerszeg aos 54 minutos.
Com esta vitória (2-1), a equipa do treinador português sai da zona de despromoção e assume a nona posição com dez pontos. O Ferencvaros é quinto com 16 pontos.
