Nuno Campos foi eleito treinador da jornada na Liga húngara, depois da vitória do Zalaegerszeg frente ao Ferencvaros, por 3-1, em casa.

Esta é a terceira distinção de treinador da jornada para o técnico português, depois de já ter sido premiado no final de setembro e outubro. Em novembro, Campos foi mesmo eleito treinador do mês na Hungria.

O bom momento do Zalaegerszeg é confirmado pelos números. Nos últimos dez jogos do campeonato, a equipa somou sete vitórias e dois empates, registando apenas uma derrota.