O Zalaegerszeg da Hungria anunciou esta terça-feira a contratação do treinador Nuno Campos.

«É com grande prazer e ainda maior orgulho que anunciamos a nomeação de Nuno Campos, um profissional português com uma vasta experiência europeia, como o nosso novo treinador principal. O treinador de 50 anos, licenciado pela UEFA Pro, tem mais de 20 anos de experiência profissional ao nível da elite do futebol internacional», escreveu o clube húngaro no site oficial.

O técnico de 50 anos chega à Hungria depois de uma breve passagem pelos sub-20 do Flamengo. Esta é a quinta experiência internacional de Nuno Campos depois de ter estado no Toluca, Roma e Shakhtar Donetsk, sempre como adjunto.

Em Portugal, como treinador principal esteve no Tondela e Santa Clara.