O Zalaegerszeg, treinado por Nuno Campos, empatou este sábado na receção ao MTK Budapeste (1-1), em jogo da 18.ª jornada do campeonato húngaro, resultado que permitiu à equipa prolongar a série de invencibilidade na prova.

A formação visitante adiantou-se no marcador aos 29 minutos, por Molnár, com um grande remate cruzado do avançado magiar.

Já na reta final do encontro, aos 83 minutos, Skribek dispôs de uma grande oportunidade para empatar, mas desperdiçou uma grande penalidade. Quando tudo parecia encaminhado para a derrota, Klausz surgiu nos descontos (90m+1) para fazer o 1-1 e garantir um ponto importante.

Com este empate, o ZTE alargou para seis jogos a série sem perder no campeonato, a melhor desde abril de 2022. A equipa ocupa agora o sétimo lugar da tabela, com uma margem confortável de dez pontos sobre a zona de despromoção.

O campeonato húngaro entra agora em pausa, regressando a 24 de janeiro.