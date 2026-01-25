O Zalaegerszeg, treinado pelo português Nuno Campos, regressou da melhor forma à Liga da Hungria, ao vencer este domingo no terreno do Kazincbarcika por 1-0.

O único golo do encontro surgiu aos 76 minutos, com Kiss a disparar um potente remate de fora da área, já depois de o Zalaegerszeg passar a jogar em superioridade numérica, fruto da expulsão do guarda-redes da equipa da casa, aos 63 minutos.

Com este triunfo, o conjunto orientado por Nuno Campos alargou a série invicta para sete jogos consecutivos no campeonato (cinco vitórias e dois empates), um registo que não se verificava desde março de 2022. O Zalaegerszeg ocupa agora o sétimo lugar da tabela classificativa.

RELACIONADOS
França: Endrick imparável na goleada do Lyon
VÍDEO: Manchester United dá a volta ao Arsenal e vence com dois golaços
Escócia: Rangers vence antes da visita ao FC Porto, Braga marca ao Celtic
OFICIAL: Leicester City despede treinador