Hungria
Há 50 min
Zalaegerszeg de Nuno Campos prolonga série invicta na Hungria
Equipa orientada pelo técnico português venceu o Kazincbarcika e soma sete jogos sem perder no campeonato
GP
Equipa orientada pelo técnico português venceu o Kazincbarcika e soma sete jogos sem perder no campeonato
GP
O Zalaegerszeg, treinado pelo português Nuno Campos, regressou da melhor forma à Liga da Hungria, ao vencer este domingo no terreno do Kazincbarcika por 1-0.
O único golo do encontro surgiu aos 76 minutos, com Kiss a disparar um potente remate de fora da área, já depois de o Zalaegerszeg passar a jogar em superioridade numérica, fruto da expulsão do guarda-redes da equipa da casa, aos 63 minutos.
Com este triunfo, o conjunto orientado por Nuno Campos alargou a série invicta para sete jogos consecutivos no campeonato (cinco vitórias e dois empates), um registo que não se verificava desde março de 2022. O Zalaegerszeg ocupa agora o sétimo lugar da tabela classificativa.
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS