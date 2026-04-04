O ZTE, clube da Primeira Liga Húngara, treinado pelo português Nuno Campos, recebeu e venceu o Kisvarda por 2-0. Esta vitória permitiu a subida ao terceiro lugar à condição, visto que o Debreceni conta com um jogo a menos.

Os golos da vitória do ZTE foram marcados já no decorrer da segunda parte pelo avançado brasileiro, João Victor, aos 48 minutos e por Aidan Harangi aos 61 minutos.

Com esta vitória, o técnico português chegou ao décimo jogo consecutivo sem perder, algo que não acontecia desde 2016.

Para além deste recorde, o ZTE conseguiu ainda a chegada ao terceiro lugar, que dá acesso às provas europeias, feito que fugia aos húngaros desde 2006. De relembrar que no início da presente temporada, o objetivo traçado para a formação de Nuno Campos era a manutenção, algo que torna ainda maior o feito do treinador português.

Caso não consiga alcançar o terceiro lugar no fim da temporada, o ZTE pode chegar às provas europeias pela Taça, onde vai enfrentar o líder da Segunda Liga, o Honved, nas meias finais da prova.

Na jornada 29, o ZTE visita o MTK, na procura de continuar a boa sequência conquistada até aqui.