Nuno Campos, técnico português do Zalaegerszeg (ZTE), da Hungria, é um dos nomes mais bem posicionados para assumir na próxima época o comando técnico do Toulouse, da Liga Francesa.

O treinador de 51 anos é um dos três candidatos à sucessão do espanhol Carles Martínez, que estará de saída do clube francês no final da época, segundo informações divulgadas na Hungria, entretanto confirmadas pelo nosso jornal.

O contrato de Nuno Campos foi renovado automaticamente com o ZTE, após cumprido o objetivo da manutenção. Porém, segundo sabe o Maisfutebol, o vínculo até 2027 tem uma cláusula de rescisão baixa, perfeitamente ao alcance do clube francês.

O ZTE, de Nuno Campos, superou as expectativas nesta temporada, conseguindo desde cedo garantir a permanência no primeiro escalão da Hungria. A equipa ocupa neste momento o quinto lugar do campeonato, com 48 pontos, estando ainda na luta pelo terceiro lugar, que daria acesso à Liga Conferência da próxima época.