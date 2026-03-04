Hungria
Hungria: ZTE de Nuno Campos vence e está nas «meias» da Taça
Triunfo sobre o Soroksar construído com golo solitário de Lucas Alfonso (1-0)
O Zalaegerszeg de Nuno Campos levou a melhor sobre o Soroksar, por 1-0, e carimbou a passagem às «meias» da Taça da Hungria.
Na ZTE Arena, o conjunto orientado pelo técnico português dominou toda a primeira parte, mas não conseguiu materializar esse ascendente com um golo, que só chegou nos últimos minutos do jogo. Lucas Alfonso revelou-se decisivo e atirou, aos 86 minutos, para o fundo da baliza. Esta foi, de resto, a estreia do jogador argentino pelo clube húngaro.
Na próxima fase da competição, o Zalaegerszeg vai medir forças com o vencedor da eliminatória entre Diósgyori VTK e Honved, que decorre esta quinta-feira.
