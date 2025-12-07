O ZTE, de Nuno Campos, venceu este domingo em casa do Ujpest por 2-0, com golos do brasileiro João Victor, aos 58 minutos, e do húngaro Krajcsovics, já no período de descontos.

Esta foi a quarta vitória consecutiva do ZTE, o que não acontecia há 15 anos na Liga da Hungria. O clube, que tem como ambição a manutenção, subiu ao sétimo lugar, oito pontos acima da zona de despromoção e a seis pontos do terceiro lugar, posição que dá acesso à Europa.



Recorde-se que Nuno Campos foi eleito o melhor treinador do mês de novembro da Liga húngara. Já o Ujpest apresentou os portugueses João Nunes (ex-Casa Pia) a titular e Iuri Medeiros a sair do banco aos 62 minutos.