Hungria
Há 33 min
Hungria: Nuno Campos vence em Upjest e iguala feito com 15 anos
ZTE, do treinador português, sobe ao sétimo lugar, oito pontos acima da linha de água
ZTE, do treinador português, sobe ao sétimo lugar, oito pontos acima da linha de água
O ZTE, de Nuno Campos, venceu este domingo em casa do Ujpest por 2-0, com golos do brasileiro João Victor, aos 58 minutos, e do húngaro Krajcsovics, já no período de descontos.
Esta foi a quarta vitória consecutiva do ZTE, o que não acontecia há 15 anos na Liga da Hungria. O clube, que tem como ambição a manutenção, subiu ao sétimo lugar, oito pontos acima da zona de despromoção e a seis pontos do terceiro lugar, posição que dá acesso à Europa.
Recorde-se que Nuno Campos foi eleito o melhor treinador do mês de novembro da Liga húngara. Já o Ujpest apresentou os portugueses João Nunes (ex-Casa Pia) a titular e Iuri Medeiros a sair do banco aos 62 minutos.
Continuar a ler
TAGS: Hungria Upjest ZTE Nuno Campos Resultados
NOTÍCIAS MAIS LIDAS