Hungria
Há 1h e 30min
Hungria: Zalaegerszeg de Nuno Campos volta às vitórias
Equipa do treinador português sobe ao oitavo lugar da tabela classificativa
TR
Equipa do treinador português sobe ao oitavo lugar da tabela classificativa
TR
O Zalaegerszeg (ZTE), treinado pelo português Nuno Campos, venceu o Diósgyori (2-0) numa partida a contar para a 13.ª jornada da Liga da Hungria.
Alen Skribek, internacional sub-21 pela Hungria, fez o primeiro da partida na segunda parte (55m). Daniel Lima, brasileiro que saltou do banco, fechou as contas do jogo aos 89 minutos (2-0).
Com este triunfo, o ZTE de Nuno Campos voltou às vitórias na Liga, assumindo o oitavo lugar com 13 pontos. O Diósgyori é décimo com 11 pontos.
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS