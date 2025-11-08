O Zalaegerszeg (ZTE), treinado pelo português Nuno Campos, venceu o Diósgyori (2-0) numa partida a contar para a 13.ª jornada da Liga da Hungria.

Alen Skribek, internacional sub-21 pela Hungria, fez o primeiro da partida na segunda parte (55m). Daniel Lima, brasileiro que saltou do banco, fechou as contas do jogo aos 89 minutos (2-0).

Com este triunfo, o ZTE de Nuno Campos voltou às vitórias na Liga, assumindo o oitavo lugar com 13 pontos. O Diósgyori é décimo com 11 pontos. 

