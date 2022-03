FIGURA: Pedrinho (Gil Vicente)

Só dá Pedrinho. Jogo após jogo, o médio do Gil Vicente tem espalhado magia nos relvados nacionais, mostrando ser o maestro desta equipa. Pedrinho joga, faz jogar, varia flancos, acelera jogo, põe gelo na partida. Podíamos estar a noite toda nisto, mas é suficiente dizer que o médio dos galos e um dos jogadores em maior destaque na Liga.

MOMENTO DO JOGO: Mais de 5 mil adeptos nas bancadas

Foram mais de cinco mil (5.062) adeptos nas bancadas do Estádio Cidade de Barcelos a puxar pelas respetivas equipas. O bom momento do galo criou uma onda de apoio em volta da equipa e, mesmo numa sexta-feira à noite, os adeptos responderam afirmativamente à chamada. Do lado do Estoril eram poucos, mas fizeram-se ouvir.

OUTROS DESTAQUES

Lucas Cunha (Gil Vicente): Tem evoluído muito desde o início da temporada. Ricardo Soares tem tirado o que de melhor tem Lucas Cunha e as qualidades do central saltam à vista. Jogar ao lado do experiente Ruben Fernandes também fez o jogador evoluir, ganhar confiança e hoje, uma vez mais, fez mais uma bela partida.

André Figueira (Estoril): Não teve muito trabalho, mas sempre que foi chamado a intervir, Daniel Figueira mostrou-se seguro e deu confiança à equipa. O guarda-redes foi o pilar da equipa, que saiu de Barcelos sem sofrer golos.