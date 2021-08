Entrada auspiciosa do Gil Vicente na temporada 2021/22 com uma vitória categórica sobre o Boavista. Três golos sem resposta, exibição sólida e madura, frente a uma pantera que não teve garras para fazer frente ao galo.

Dois golos de Fran Navarro e um de Samuel Lino, o melhor marcador dos gilistas na temporada passada, deram a vitória e a liderança partilhada à turma barcelense. O espanhol emprestado pelo Valência deixou os adeptos com água na boca ao bisar na partida, mostrando credenciais de goleador.

João Pedro Sousa terá muitas dores de cabeça para colocar os axadrezados a competir ao mais alto nível. O que se viu neste encontro foi uma exibição sofrida, sem alma e, ainda, sem ideia de jogo. Valeu a presença dos adeptos no estádio, dando um colorido e um ambiente há muito afastado dos relvados portugueses.

A entrada em jogo não podia ser melhor para o galo. Logo no terceiro minuto, Fran Navarro recebeu à entrada da área, tirou Javi Garcia da frente e rematou cruzado para o primeiro golo da temporada. O Boavista não conseguia libertar-se das amarras gilistas e continuavam a ser os locais a criar perigo.

Pedrinho voltou a ficar perto do golo e Zé Carlos foi lá à frente mostrar como se coloca o esférico no fundo das redes. Contudo, o lateral direito estava em fora de jogo e o golo não contou. Quem atirou a contar foi o melhor marcador da temporada passada. Samuel Lino tabelou com Pedrinho e na cara do golo atirou a contar.

A pantera só deu sinal de vida à passagem da meia hora, altura em que Sauer obrigou Kritciuk a defender junto à relva. Mas a turma axadrezada ficou por aqui, numa primeira parte com uma exibição muito pálida. A formação orientada por João Pedro Sousa sentiu muitas dificuldades na construção de jogo, mostrando que o técnico ainda tem muito trabalho pela frente.

Galo sempre por cima

Na segunda parte os barcelenses voltaram a entrar melhor e a encostar a pantera às cordas. Com um excelente jogo coletivo, os galos criavam muito perigo junto da baliza contrária onde Bracali brilhou com a defesa do jogo. Passe a rasgar de Fujimoto para Samuel Lino que, no coração da área, rematou para um golpe de rir a evitar o golo.

Ainda assim, do pontapé de canto surgiu novo golo do Gil Vicente. Fran Navarro apareceu ao segundo poste a mergulhar para o golo de cabeça. O espanhol bisou na partida e deixou os adeptos barcelenses com água na boca.

Após o terceiro o Boavista reagiu e finalmente começou a criar perigo junto da baliza gilista. Primeiro foi Morais a tentar reduzir, mas Kritciuk fez bem a mancha. Depois, foi Yusupha a cabecear solto na área para mais uma defesa segura do guardião russo.

Ricardo Soares começou a refrescar a equipa para segurar a vantagem, ao passo que João Pedro Sousa tentava dar mais acutilância ofensiva à equipa, no entanto também só tinha quatro jogadores de campo no banco de suplentes e não podia fazer muito mais.

Até ao final o Gil Vicente tentou gerir, enquanto a pantera nunca desistiu de fazer, pelo menos, o tento de honra. Depois de garantir a manutenção na temporada passada frente aos galos, o Boavista não leva, desta vez, boas recordações de Barcelos.