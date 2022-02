FIGURA: João Carlos Teixeira (Famalicão)

Que regresso a Portugal de João Carlos Teixeira! Reforço de inverno dos famalicenses, pegou de estaca na equipa de Rui Pedro Silva. O médio foi o municiador de todo o ataque do Famalicão, assistiu para o golo de Marín e foi premiado também um golo. Depois de mais uma experiência no estrangeiro, o português está mais maduro e continua com faro de golo.

MOMENTO DO JOGO: Bola na trave do Famalicão

Podia ter mudado a história do jogo. André Luís, ao quarto de hora, teve na cabeça a oportunidade que podia dar vantagem ao Moreirense. No entanto, as esperanças dos cónegos esbarraram com estrondo na trave da baliza, abrindo caminho à goleada famalicense.

OUTROS DESTAQUES

Banza (Famalicão): Regresso aos golos do francês. Arrancou a grande penalidade que iria abrir o marcador e fez o gosto ao pé, fazendo o segundo. Banza leva já nove golos na Liga e continua na perseguição aos melhores marcadores do campeonato.

André Luís (Moreirense): Foi o jogador do Moreirense que mais tentou mudar o rumo dos acontecimentos. Dispôs das duas melhores oportunidades dos forasteiros, mas hoje faltou eficácia ao avançado brasileiro. Ainda assim, André Luís leva já seis golos no campeonato.