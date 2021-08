FIGURA: Toni Martinez (FC Porto)

Tem vindo a dar sequência ao bom final de época da temporada passada. Toni Martinez, que já havia marcado frente ao Belenenses, voltou a fazer o gosto ao pé por duas vezes e deu os três pontos aos dragões – não festejou mostrando respeito pela ex-equipa. Das duas vezes que apareceu na cara do golo, o avançado espanhol voltou a mostrar credenciais de goleador, somando já três na temporada.

MOMENTO DO JOGO: Golo anulado nos descontos

Foi o delírio nas bancadas do Municipal de Famalicão quando, já nos descontos, Bruno Rodrigues fez o golo do empate e que dava um volte-face a um jogo que parecia decidido no primeiro tempo. Contudo, depois de alguma espera, o VAR anulou o golo e foram os dragões que festejaram o triunfo.

OUTROS DESTAQUES

Mehdi Taremi (FC Porto): Tem perdido protagonismo para Toni Martinez, mas à falta de golos o iraniano mostra qualidades no passe. No primeiro golo portista, o avançado recuperou o esférico no meio campo e, com um passe magistral, isolou o colega do ataque, que abriu o marcador.

Manafá (FC Porto): Sérgio Conceição deixou-o de fora no jogo frente ao Belenenses por não ter gostado da forma como o lateral havia treinado na véspera. E o técnico parece ter razão, já que Manafá apareceu uns furos abaixo do habitual. Depois de duas ou três perdas de bola comprometedoras, acabou mesmo por ser substituído por Zaidu.

Iván Jaime (Famalicão): No primeiro tempo foi o único a remar contra a maré, mostrando que os famalicenses precisam de um jogador com as suas características. Teve o empate nos pés, quando ainda estava 0-1, mas o remate saiu a rasar o poste.

Bruno Rodrigues (Famalicão): Muito mexido nas alas, foi sempre um jogador difícil de parar. Na única oportunidade que teve, já nos descontos, marcou… mas estava em off-side.

Riccieli (Famalicão): O capitão dos famalicenses mostrou como se coloca o esférico no fundo da baliza. Importante a defender, mostrou veia de goleador e fez o primeiro tento da temporada do Famalicão no campeonato.