FIGURA: Waldschmidt (Benfica)

Foi uma estreia de sonho de Waldschmidt no Benfica e no campeonato nacional. O avançado alemão marcou o primeiro golo da Liga, colocando os encarnados na frente, e acabou mesmo por bisar no encontro. Waldschmidt nunca se escondeu do jogo e foi uma peça fundamental para o triunfo encarnado. Aposta ganha de Jorge Jesus para esta partida.

MOMENTO DO JOGO: Primeiro golo do campeonato é alemão

Tem sotaque alemão o primeiro golo do campeonato na temporada 2020/21. Waldschmidt, ao minuto 21, fez com classe o golo inaugural do encontro e deu a tranquilidade de que as águias necessitavam para assentar o jogo. Curiosamente, o primeiro jogador a marcar na Liga na época passada estava do outro lado do campo. Foi Toni Martinez.

OUTROS DESTAQUES

Everton (Benfica): Fez também a estreia no campeonato português e logo com um golo. Everton Cebolinha esteve em destaque pelo que jogou e pelo que fez jogar. Imparável pelo flanco esquerdo, ofereceu ainda o golo a Rafa. Excelente exibição do extremo.

Gabriel (Benfica): Foi no meio campo que o Benfica começou a ganhar o jogo e a entrada de Gabriel no onze teve influência decisiva no desfecho do encontro. Muito bom a fazer a compensação dos colegas, foi o pêndulo que os encarnados precisavam no meio campo. Juntamente com Taarabt, venceu a luta do miolo do terreno.

Guga (Famalicão): Sempre muito batalhador, Guga teve o mérito de voltar a marcar ao Benfica – já o tinha feito na época passada – e de ter estado perto do golo em outra ocasião. Não esteve tão bem a defender, deixando Gustavo Assunção muitas vezes sozinho.

Rúben Lameiras (Famalicão): O único agitador do futebol famalicense, fez a assistência para o golo e viu o poste negar-lhe o golo. Rúben Lameiras merecia mais deste encontro.