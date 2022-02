FIGURA: Zé Carlos (Gil Vicente)

Foi, sem sombra de dúvidas, uma das melhores contratações do Gil Vicente na presente época. O lateral dos galos dá muita profundidade ao ataque dos galos e foi por lá que o jogo foi desbloqueado. Zé Carlos inventou a jogada do primeiro golo e assistiu Élder Santana para o segundo.

MOMENTO DO JOGO: Substitutos de luxo

O que podia ter sido uma dor de cabeça para Ricardo Soares acabou por se tornar numa mais valia. Sem o goleador Fran Navarro, Calero assumiu a titularidade e fez o gosto ao pé na única oportunidade que dispôs. Perto do fim, Élder Santana entrou para o seu lugar e, na primeira oportunidade, também marcou, selando o triunfo do galo.

OUTROS DESTAQUES

Pedrinho (Gil Vicente): Mais uma bela exibição do médio gilista. Foi o primeiro a criar perigo, mas Luiz Felipe fez a defesa do jogo. Na segunda metade voltou a tentar a sorte, contudo o resultado foi o mesmo. Não marcou, mas foi fundamental para o triunfo da equipa.



Luiz Felipe (Belenenses): Excelente exibição do guardião do Belenenses, que foi impedindo como pôde o golo dos gilistas. Com uma mão cheia de defesas, foi sem dúvida o melhor em campo dos do restelo.