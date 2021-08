Quinto jogo consecutivo sem que o Sporting consiga vencer o Famalicão. Os famalicenses voltaram a ser a besta negra e, tal como nas duas épocas anteriores, roubaram pontos aos leões. A turma local adiantou-se no marcador, já no decorrer do segundo tempo, e, apesar do forcing final, o melhor que os leões conseguiram foi chegar à igualdade.

São os primeiros pontos cedidos pela formação orientada por Ruben Amorim na presente temporada. Os sportinguistas partilham agora a liderança com FC Porto e Estoril, podendo o Benfica isolar-se no topo da classificação.

Mudanças nos onzes

O Sporting entrava em campo 100% vitorioso no campeonato frente a um Famalicão que ainda não tinha vencido, mas que tinha o histórico recente a seu favor. Desde a subida à I Liga, há duas épocas, que os famalicenses nunca perderam os leões - duas vitórias e dois empates.

Ruben Amorim mudou três homens que marcaram presença no onze que venceu o Belenenses. Neto, Ruben Vinagre e Nuno Santos deram lugar a Feddal, Nuno Mendes e Jovane Cabral. Do outro lado, Ivo Vieira tentava conquistar pontos pela primeira vez e arrancar para uma boa temporada. E fez, também, três alterações na equipa titular: saíram Batubinsika (lesionado), David Tavares e Pablo e entraram Penetra, Pickel e Marcos Paulo.

Os leões entraram melhor e por duas vezes ficaram perto do golo. Antes, já Jovane aparecia isolado, mas não conseguiu dominar o esférico. Melhor estiveram Paulinho, de cabeça, e Pote, de pé direito, com remates a sair a rasar o ferro. Aos poucos, os de Famalicão foram equilibrando a contenda e também ficaram perto de marcar.

Ivo Rodrigues, por duas vezes, apareceu no cara a cara com Adán, mas o guardião espanhol levou sempre a melhor. Primeiro tirou com uma palmada a tentativa de chapéu; depois, foi ágil a sair dos postes e fez bem a mancha. O descanso chegava com uma igualdade justa, faltando apenas a festa do futebol.

Segunda parte trouxe golos

No reatamento, o Famalicão ficou muito perto do golo. Depois de uma excelente jogada coletiva, Diogo Figueiras cruzou rasteiro para Iván Jaime rematar rente ao poste. Ruben Amorim não gostava do que via e ainda antes do quarto de hora fez duas alterações de uma assentada, trocando Esgaio e Jovane por Pedro Porro e Nuno Santos.

E o resultado foi imediato. Dois minutos em campo e o lateral a cruzar da direita para a área onde apareceu o extremo a rematar com estrondo ao poste. Ivo Vieira reagiu de imediato e trocou Bruno Rodrigues por David Tavares, dando mais força ao meio campo.

Coincidência ou não, o facto é que a formação local marcou logo de seguida. Grande jogada de Iván Jaime a deixar dois adversários para trás e a desmarcar Ivo Rodrigues que, fintou Adán, e rematou para a baliza. Gonçalo Inácio ao tentar cortar rematou contra a perna de Nuno Mendes, que acabou por marcar na própria baliza.

O técnico leonino mexeu no sistema de três centrais, fazendo sair Feddal e colocando Tiago Tomás na frente. Os leões reagiram ao golo sofrido e foram em busca do empate. E conseguiu. Após pontapé de canto, desvio ao primeiro poste de Gonçalo Inácio e Palhinha solto ao segundo poste a encostar para golo.

Até ao final, já com Coates na frente, a turma leonina tentou tudo para chegar à igualdade, mas não evitou que o Famalicão voltasse a roubar pontos.