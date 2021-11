Na conferência de imprensa no final da vitória diante do Boavista (2-1), o treinador do Arouca, Armando Evangelista, reagiu com críticas à realização do encontro entre Belenenses e Benfica, com apenas nove jogadores titulares pelos azuis, devido a um surto de Covid-19 no plantel.

«Dois deles são guarda-redes? No nove inicial? Desvirtua um bocadinho o que é a verdade desportiva. Em termos de regulamentação, devia de haver algo que protegesse este tipo de casos. Atravessámos uma época atípica, que ninguém esperava. Por vezes não é fácil tomar medidas face a estes casos, mas não me parece que seja o mais adequado para a credibilidade do futebol. Se há jogos que poderiam ser adiados por justa causa, este seria um deles. Em nada contribui para o espetáculo. Todos gostamos de ganhar, mas temos a responsabilidade de proporcionar bons espetáculos», afirmou.

Note-se que vários jogadores do Belenenses já protestaram nas redes sociais após o apito inicial do encontro.