Armando Evangelista, treinador do Arouca, admite que vai encontrar um Benfica «fortíssimo» e que os seus jogadores vão «ter de sofrer» na partida contra os encarnados.

«Vamos encontrar um Benfica fortíssimo. Vamos ter de sofrer, trabalhar muito e estar unidos. Vamos ter que ser uma equipa no verdadeiro sentido coletivo. Mas não vamos fugir da nossa identidade, o nosso pensar do jogo, já tive oportunidade de dizer mais de que uma vez que dentro de cada adversário há uma estratégia, que leva algumas nuances, mas, em termos de comportamentos gerais, não vamos fugir ao que temos vindo a fazer», afirmou Evangelista, em conferência de imprensa de antevisão à partida de sábado.

O técnico de 47 anos não conta com o ganês Yaw Moses, devido a problemas de saúde, nem com o reforço Antony, cujo certificado internacional ainda não chegou. Por outro lado, o defesa João Basso está de regresso aos convocados, após cumprir castigo na jornada anterior, uma derrota por 2-0 na receção ao Estoril.

«O início não foi o que desejávamos. Em relação ao estado anímico do plantel, parece-me que tem noção da oportunidade que é competir na I Liga contra uma equipa da Liga dos Campeões. Queremos que os nossos adversários olhem para o Arouca com respeito. Não queremos que olhem para o Arouca como os parceiros pobres desta liga. É com essa motivação que vamos encarar este jogo», garantiu.

Quando questionado sobre a possibilidade de novos ingressos no plantel, Evangelista foi evasivo.

«Neste momento quero focar-me no que tenho disponível e nos que cá estão. Não quero pensar no que pode vir a chegar, porque a verdade é que não estão cá e são estes que conseguiram tão bons resultados na II Liga que nos deu a possibilidade de estar na I Liga. Eles têm o devido valor e ambição e vamos focar-nos no que temos. Quem não está não interessa e não quero fazer alarido disso. Os que cá estão e, por tudo o que fizeram, merecem o máximo respeito», completou o treinador dos aroquenses.

O Benfica recebe o Arouca no Estádio da Luz no sábado, às 18:00, em encontro da segunda jornada da I Liga portuguesa de futebol, que será dirigido por Manuel Mota, da Associação de Futebol de Braga.