João Pereira, treinador do Casa Pia, comentou as incidências do jogo frente ao Famalicão, em Rio Maior, que terminou empatado a uma bola:

«Foi um jogo dividido. [Justiça do resultado] é discutível. Foi um jogo bastante estratégico, num relvado bastante difícil para ambas as equipas. O Famalicão, que gosta de ter bola e jogar, e o Casa Pia, que está a crescer cada vez mais nesse sentido e a tornar-se uma equipa cada vez mais ofensiva».

«Acabamos com um registo de 24 pontos e o que fiz foi dar os parabéns aos jogadores. Estamos contentes com aquilo que estamos a construir e queremos mais».

[Balanço da primeira volta] «É um balanço positivo. Uma equipa que começa com três derrotas consecutivas, em que é legítimo começarem a duvidar do projeto, da equipa técnica e dos jogadores, deu uma prova até ao dia de hoje daquilo que é um processo e uma transformação».

«Não é como começa, é como termina, e estamos ainda muito longe de terminar porque falta meio caminho nesta maratona. Queremos fazer melhor do que na primeira volta e esse é o objetivo. Não estamos satisfeitos com os 24 pontos».

[Lance do golo do Famalicão] «Se olharmos para o golo, não me venham dizer que a bola não está a rolar. Ninguém precisa de nenhum engenheiro para perceber que as listas da bola estão a rolar. Basta puxarem a cassete atrás e verem a repetição do lance».