Ivo Vieira, treinador do Famalicão, na sala de imprensa, após derrota por 2-1 frente ao FC Porto:

«O resumo é muito prático. O FC Porto fez mais golos do que nós, tentámos lutar por outro resultado, mas não conseguimos. O Porto ganhou com mérito por aquilo que fez, pela vantagem que ganhou e nós tivemos de correr atrás do prejuízo.

[dificuldades em defender a profundidade] No futebol a melhor forma é arranjar culpados para tudo o que acontece. Aqui não há culpados, é um jogo de futebol. Foi um momento de jogo que trabalhámos, os dois pontas de lança do Porto procuram a profundidade, mas não interpretamos bem esses lances e o Porto teve vantagem.

[emoções no golo anulado] São momentos naturais de quem está no jogo. Os nossos adeptos vivem com intensidade o jogo e infelizmente não conseguimos dar um resultado melhor. O golo é o significado do jogo e quando acontece é normal o festejo de todos. No entanto houve uma correção e tivemos que aceitar.

[o resultado certo era o empate?] Isso a mim não me conforta. A verdade é que temos dois jogos e zero pontos. Entrámos sem querer jogar, demos a bola ao Porto, depois equilibrámos, e sofremos o segundo golo. Depois corremos atrás do resultado e os jogadores tiveram um comportamento exemplar, próximo daquilo que pretendo no futuro. A equipa tem de chegar mais vezes à baliza contrária e não me conforta ter a sensação que podia ter empatado.

[o que disse aos jogadores ao intervalo] Nitidamente não entrámos bem, oferecemos a bola ao Porto, mas também devido à pressão deles. Na segunda parte os jogadores libertaram-se mais, conseguiram chegar mais vezes à baliza contrária e criar dificuldades ao Porto. Não havia muito mais a pedir que não fazer diferente daquela primeira meia hora.

[jogar olhos nos olhos com o Porto custaram os três pontos] Não, isso são formas redutoras de ver o futebol. Se as pessoas preferem que se baixe as linhas e se perca por 1-0, sem ir à área adversária, para mim é mais frustrante como treinador. Temos que alavancar e fazer crescer atletas, queremos trazer pessoas ao futebol. Vou defender aquilo que acredito no futebol.

[aposta nos jogadores dos sub23] É a equipa que temos, são os jogadores disponíveis, é neles que acredito e são com eles que tenho de trabalhar. Não me conforta me refugiar nesse aspeto. Hoje jogaram bastantes jovens e temos de confiar neles. São jogadores como outros e se estão cá é porque eu acredito».