Ivo Vieira, treinador do Famalicão, na sala de imprensa, após igualdade (1-1) frente ao Sporting:

«Foi mais do que evidente que dava para todos os famalicenses acreditarem que podíamos ter ganho o jogo e uma palavra para eles que nos momentos mais difíceis estiveram sempre cá para nos apoiar. Hoje demos um sinal daquilo que pode ser o nosso futuro. Tínhamos pela frente o campeão em título, que tem rotinas muito bem conseguidas, e sabíamos que íamos ter dificuldade. Num jogo competitivo, onde podia haver mais golos, o nosso objetivo era conseguir os três pontos.

[Palhinha e Nuno Mendes deviam levar o segundo amarelo?] Tenho a certeza que já referi que não optei por ir para a arbitragem, optei por ser treinador. Temos de estar atentos e melhorar todos o futebol, inclusive quem faz essas questões. Eu tenho jogadores que falham passes e golos. Eu como treinador cometo muitos erros, por isso apontar é sempre mais fácil.

[que aspetos divergiram entre esta e as primeiras partidas do campeonato?] É preciso todos perceberem o que vamos construindo ao longo do tempo. O meu desejo era somar 12 pontos, não aconteceu por aquilo que os adversários fizeram e por algum défice nosso. Este jogo dá início a um futuro mais próximo daquilo que queremos. Hoje tivemos dois jogadores que se estrearam e já levamos dois meses de trabalho. É um processo que vai cimentando porque as coisas não aparecem de um dia para o outro.

[entrada de Alex Nascimento foi tardia?] Não. Eu defendo que quanto mais optar por jogadores da linha defensiva, mais sinais dou ao adversário que estou a abdicar do jogo. Gosto de um futebol ofensivo e gosto que uma equipa atrevida. Meti o Alex porque o Sporting refrescou as alas e tínhamos de ajudar no meio.

[ausência de Gustavo Assunção] Até dia 31 pode sair qualquer jogador do Famalicão e entrar outros. Ficou o Gustavo de fora como ficaram tantos outros. Aqui não faço diferenciação.

[o empate soube a pouco?] Sim, soube a pouco porque queríamos ganhar. Tivemos uma equipa do outro lado que também teve oportunidades e lutou para somar os três pontos. Nós com galhardia, atrevimento queríamos ganhar e por isso o empate sabe sempre a pouco.

[ter Iván Jaime como criativo é essencial] A criatividade dá-se com rotinas. Hoje a equipa potenciou algumas delas, mas estávamos com algum défice de encaixar os jogadores nas suas posições. Devido a algumas lacunas que tínhamos no plantel, tivemos que fazer adaptações.

[quais características dos reforços?] Eu peço, fora o trabalho e a preparação, para eles desfrutarem do jogo, olhar a baliza do adversário, coisa que fizemos menos vezes no passado. A preparação do jogo é feita de uma forma natural e os atletas fizeram o seu melhor».